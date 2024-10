Ströer baut sein DooH-Netzwerk in Dortmund aus: Anfang Dezember werden 30 neue Screens in der U-Bahn als Teil des „Public Video Station“-Netzwerks in Betrieb gehen. Für diesen Roll-out konzentriert sich der Außenwerber auf die fünf frequenzstärksten Stationen: Kampstraße, Reinholdkirche, Stadtgarten, Stadthaus und Hörde. Zusätzlich soll auch das Infoscreen-Angebot in Dortmund wachsen.

Mit den neuen Installationen sowie den bereits vorhandenen Bildschirmen, unter anderem am Hauptbahnhof Dortmund, wird Ströer in Dortmunder Verkehrsstationen ein Netzwerk von insgesamt 24 Public Video Infoscreen- und 48 Public Video Station-Screens betreiben. Ab Dezember 2024 lassen sich laut Ströer allein mit den Station-Screens mehr als 700.000 Kontakte pro Woche erzielen.

