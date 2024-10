JC Decaux kauft erneut einen Wettbewerber in Mittelamerika auf: Nachdem der Außenwerber seine Tochter Top Media mit dem größten Konkurrenten der Region, Grupo Publigrafik, fusionierte, folgt jetzt die Mehrheitsübernahme von IMC. Demnach hat das fusionierte Unternehmen, JC Decaux Top Media Publigrafik, jetzt 70 Prozente der Anteile an IMC inne.

IMC war einer der größten Wettbewerber von JC Decaux in Zentralamerika und OoH-Marktführer in Costa Rica. Dort wurde das Unternehmen 2004 gegründet und betreibt inzwischen rund 4.000 analoge und digitale Werbeflächen – neben dem Heimatmarkt auch in den Ländern Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua. Das OoH-Portfolio umfasst großflächige Billboards, Stadtmöblierung, Buswerbung und Standorte in Einkaufszentren.

Nach der Mehrheitsübernahmen tauschten die bisherigen IMC-Aktionäre ihre verbleibenden 30 Prozent gegen eine 9-prozentige Beteiligung am neuen Joint Venture ein. Mit diesem Joint Venture legt JC Decaux nun alle Aktivitäten in Zentralamerika zusammen. Es wird zu 51 Prozent JC Decaux gehören, während Publigrafik, Top Partners und die früheren IMC-Aktionäre ebenfalls Anteile besitzen. Auch die DooH-Aktivitäten sollen gebündelt werden, um datenbasierte Medienlösungen anzubieten, die auf einheitlichen Messindikatoren basieren.

Zentralamerika kam 2023 auf eine Bevölkerung von 51,7 Millionen Menschen. Die Werbeinvestitionen beliefen sich auf mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar. Daran hatte Out-of-Home einen Anteil von sieben Prozent. Nach Angaben von JC Decaux wächst der Markt hier schneller als der des gesamten amerikanischen Kontinents. Zu den größten Wachstumsfaktoren zählt der Außenwerber die aufgrund des Panamakanals vortJC Deilhafte geografische Lage und die hohe Mobilität.