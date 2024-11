Call for Entries FAW startet Plakadiva 2025

Gesucht wird die besondere Außenwerbung: Unter dem Motto „Be different“ hat der deutsche Fachverband Aussenwerbung (FAW) den Plakadiva-Wettbewerb 2025 eröffnet. Auf der Plakadiva-Plattform stehen nun sämtliche Informationen und Unterlagen für die Teilnahme zur Verfügung. Zugelassen sind alle OoH- und DooH-Kampagnen, die im Jahr 2024 in Deutschland im Auftrag von Werbung treibenden Unternehmen, Institutionen oder gemeinnützigen Organisationen durchgeführt und im öffentlichen Raum umgesetzt worden sind.

Awards in vier Kategorien

Die vier Wettbewerbskategorien von Plakadiva unterscheiden dabei grundsätzlich nicht nach Werbeträgerarten und -formaten, sondern nach übergeordneten Kriterien. Um eine Auszeichnung als „Beste Kreation“, „Beste Innovative Nutzung“, „Beste Mediastrategie“ und erneut „Bester Einsatz von Out of Home zum gesellschaftlichen Nutzen“ können sich gleichermaßen Kampagnen auf klassischen Plakaten, digitalen Screens, Verkehrsmedien oder auch Ambient Media bewerben. Der Zeitraum für Einreichungen zu Plakadiva 2025 endet am 31. Januar 2025.

Im März kommt die Fachjury mit 26 Experten aus Marketing, Media und Kreation zusammen, um zunächst über die Kandidaten der vier Shortlists und anschließend über die Vergabe von Gold, Silber und Bronze zu entscheiden. Die Sieger werden am 27. Mai 2025 im Rahmen der Plakadiva-Award-Show 2025 in München vorgestellt und prämiert.