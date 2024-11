Die Commerzbank hat Mitte November eine Positionierungskampagne gestartet, mit der sie ihre Rolle als verlässlicher Partner für den Mittelstand bekräftigen. Für eine breite Sichtbarkeit und Awareness spielt sie ihre OoH-Werbemittel an hochfrequentierten Orten aus, zum Beispiel an Bahnhöfen oder anderen Pendler-Hotspots. Die Kampagne läuft außerdem in ausgewählten Onlinemedien und auf Linkedin. Insgesamt will die Commerzbank im Kampagnenzeitraum rund 100 Millionen Ansichten erreichen.

„Die Commerzbank ist eine vielschichtige Bank mit unterschiedlichen Kundensegmenten“, sagt Philipp Encz, Bereichsvorstand Group Management Communications. „Eine der Herausforderungen bei der Positionierung der Marke liegt darin, die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen zu berücksichtigen und unter einem Dach zu vereinen. Mit unserem Leitmotiv ‚Zeit, was zu bewegen‘ unterstreichen wir unsere zukunftsgerichtete Marktpositionierung und eine zuversichtliche Haltung im Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit.“

Zielgruppe Mittelstand

„Zeit, was zu bewegen“ ist das strategische Leitmotiv der Commerzbank bis 2027. Zusammen mit dem langfristigen Markenclaim „Die Bank an Ihrer Seite“ vereint es verschiedene Kampagnen aus den Geschäftsbereichen, um ein konsistentes und kraftvolles Markenbild zu erzeugen.

Die aktuelle Kampagne richtet sich an den Mittelstand. Die Commerzbank betont die Bedeutung des Exports für mittelständische Unternehmen und hebt ihre Rolle als Brückenbauer Deutschlands in die Welt hervor. Mit Kampagnen-Statements der Kampagne wie „Deutschland braucht einen starken Motor“ möchte die Bank gerade jetzt Resilienz stärken und Mut machen.