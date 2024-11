Der Münchner Distributor Concept International bietet mit der Futuresign K-Serie jetzt auch Panel-PCs für den Indoor-Bereich. Die sollen verschiedene Anforderungen im Digital Signage-Bereich abdecken: beispielsweise interaktives Baumarkt-TV, Produktinformationen an Regalen, digitale Speisekarten und Werbeanzeigen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die K-Serie umfasst sieben Displaygrößen in den Formaten 16:9 (10,1, 13,3, 15,6, 18,5 und 21,5 Zoll) und ultrawide (19 und 37 Zoll), die alle in ansprechenden Gehäusen mit Vesa-Halterung gestaltet sind.

Die Panel-PCs sind mit einer Android-App ausgestattet, die Videoloops und Webansichten ermöglicht, sodass die Geräte direkt einsatzbereit sind. Für größere Projekte, bei denen viele Displays an verschiedenen Standorten zentral gesteuert werden sollen, kooperiert Concept International mit Softwarepartnern, die passende Content-Management-Systeme bereitstellen.

Die 16:9-Modelle – 10,1 bis 21,5 Zoll – haben kapazitive Multitouch-Screens mit bis zu 400 Candela pro Quadratmeter Helligkeit. Kleinere Modelle – 10,1 bis 18,5 Zoll – haben Kunststoffgehäuse, während die größeren Varianten – 19, 21,5 und 37 Zoll – über Metallgehäuse verfügen.

Technisch basieren die Geräte auf einem Rockchip RK3568 Quad-Core-Prozessor mit 2,0 Gigahertz und wahlweise 2 oder 4 Gigabit RAM und 16 oder 32 Gigabit ROM. Sie laufen auf Android 11 und bieten Anschlüsse für RJ45-LAN, HDMI, USB und SD-Karten. Die Konnektivitätsoptionen umfassen WLAN, Bluetooth, optional 4G und für kleinere Modelle Power over Ethernet (PoE). Zusätzlich sind Lautsprecher integriert, und optional lassen sich Frontkamera und Bewegungssensoren hinzufügen.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die 16:9-Modelle reichen von 370 Euro für das 10,1-Zoll-Panel bis 580 Euro für das 21,5-Zoll-Panel. Die Ultrawide-Modelle kosten 630 Euro für die 19 Zoll und 1.230 Euro für 37 Zoll. Vertriebspartnern bietet Concept International Sonderkonditionen, einen Roll-out-Support und eine erweiterte Garantie von bis zu fünf Jahren.