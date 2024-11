Die One Tech Group kooperiert mit Weischer Cinema Schweiz: Mehr als 700 DooH-Cinema-Screens in Schweizer Kinofoyers werden programmatisch an die SSP1 angeschlossen. Die Screens im Hoch- und Querformat sind in 40 Städten in der Schweiz installiert und stehen über verschiedene DSPs – darunter Splicky, The Trade Desk oder Active Agent – zur Verfügung.

Mitverantwortlich für die programmatische Anbindung der Cinema-Displays ist der Schweizer Digital Signage-Experte Imaculix, der große Erfahrung im Bereich Cinema aufweist und mit Cingerine auch eine Digital Signage-Software anbietet.

Andy Bohli, CEO von Imaculix, sagt: „Wir freuen uns zusammen mit Weischer Cinema Schweiz und der One Tech Group den Schweizer Kinobetreibern neue Wertschöpfungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. In Kinofoyers sind synchronisierte Screens und komplexe Informationsanzeigen gemischt mit Werbung der Standard. Durch die nahtlose Integration in unser Digital Signage-System Cingerine können auch programmatisch gebuchte Kampagnen präzise ausgespielt werden.“

Neue Programmatic-Zielgruppe

Laut Weischer verbringen Kinogänger im Durchschnitt mindestens 15 Minuten in den Kinofoyers – somit bieten die Screens gute Gelegenheiten für zielgruppenspezifische Ansprachen. Bisher konnten diese nur über klassische Buchungsformen erreicht werden.

„Wir sind stolz, gemeinsam mit der One Tech Group unser DooH-Cinema Angebot programmatisch anzubinden. Die Werbeauftraggeber erreichen die Konsument im Freizeitverhalten am Premium Touch-Point Kino – flexibel und in höchster Bildqualität in einem attraktiven Content-Umfeld. Unser besonderer Dank gilt auch unseren technischen Partnern, allen voran Imaculix als auch One Cinema, für ihre großartige Unterstützung“, sagt Christof Kaufmann, CEO von Weischer Cinema Schweiz.

Somit erweitert die One Tech Group ihr umfangreiches Programmatic-Inventar nun auch um Kinofoyers. „Wir freuen uns, unser Inventar erweitert zu haben und weiterhin als unabhängige Supply-Side Plattform das größte programmatisch buchbare DooH-Inventar im gesamten DACH-Raum anzubieten“, sagt Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group.