Der Value-Added-Distributor Concept International hat mit dem E-Poster eine neue Serie mobiler und erweiterbarer Digital-Signage-Wände im Programm. Diese bestehen nicht, wie der Name eventuell glauben machen lässt, aus einem E-Paper-Panel, sondern aus rollbaren LED-Wänden von Future-LED, der Eigenmarke von Concept.

Dabei handelt es sich um LED in Gestalt eines klassischen Roll-ups, mit einer Breite von 61 Zentimetern und einer Höhe von 1,68 Metern – mit dem Rollständer kommt das Produkt auf 1,8 Meter Höhe. Die 3 Zentimeter Tiefe und das Gewicht von 32 Kilogramm ermöglichen, zusammen mit der rollbaren Halterung, einen flexiblen und mobilen Einsatz. Concept sieht sie zum Beispiel im Einsatz im Retail, auf Messen, in Museen oder in Hotels, wo sie verschiedene Aufgaben erfüllen können, vom Wegeleitsystem bis zur Präsentationsfläche.

Große Fläche flexibel verfügbar

Bei Einsätzen wie den letztgenannten lassen sich auch mehrere Stelen nahtlos für ein zusammenhängendes Bild aneinanderkoppeln. So können beispielsweise fünf Vertikalstelen nebeneinander 16:9-Content abspielen.

Dazu klappt man den Schutzrahmen jeweils an den aneinander liegenden Kanten nach hinten weg und fixiert die Stelen durch Clips. Gleichzeitig wird das Videosignal auf die hinzugefügte Stele durch Kontakte zwischen den Stelen übertragen – die rechte Stele übernimmt als Master die Ansteuerung der vergrößerten LED-Wandfläche.

Zudem verbinden sich durch diese Technik laut Concept die einzelnen Flächen eben und ohne Kanten, Spalten oder Verschiebungen. Der schlanke, außen verbleibende Rahmen garantiere ein einheitliches Bild und schützt die Außenkante.

Die mögliche Anzahl der so nebeneinander angeschlossenen Stelen ist abhängig vom Pixelpitch. Dieser ist zwischen 0,9 und 2,5 Millimetern erhältlich. Die Helligkeit der E-Poster beträgt 1.200 Candela pro Quadratmeter.

Widerstand gegen Kratzer

Gegen Beschädigungen wird die LED-Oberfläche durch das sogenannte Top-COB-Verfahren geschützt. Die drei farbigen LED-Chips werden hierbei direkt in die Displayfläche eingegossen. Dies hat mehr Lichtausbeute, eine höhere Wärmeabfuhr und durch die reduzierte Anzahl anfälliger Lötpunkte eine bessere Stabilität zum Ergebnis. Dadurch wird laut Concept wird hohe Temperaturbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen wie Schläge oder Kratzer erreicht. Zudem sind die Oberflächen dadurch leicht zu reinigen, staubdicht, feuchtigkeitsbeständig und antistatisch. Sollte es nötig sein, können die Panels auch während des laufenden Betriebs dank der Magnet-Halterungen ausgetauscht werden.

Ab sofort erhältlich

Inhalte für die rollbaren LED können vom Smartphone, der Cloud, dem Laptop, einem USB-Stick oder einem Digital-Signage-Player kommen, der über eine HDMI-Schnittstelle angeschlossen wird. Jede Stele besitzt einen eigenen Controller für den Stand-Alone-Einsatz, die Software zum Content-Management ist in den App-Stores für Windows, Android oder IOS erhältlich.

Für den Einsatz zwischen verschiedenen Veranstaltungsorten gibt es passende Flight Cases für bis zu zwei Stelen.

Die E-Poster-Serie von Future LED ist ab sofort exklusiv bei Concept International erhältlich. Der Listenpreise für eine Stele mit 2,5 Millimeter Pixelpitch liegt bei 3.900 Euro. Sonderkonditionen gibt es für Systemintegratoren und Reseller. Auf Wunsch bietet Concept diesen – in Zusammenarbeit mit Partnern – Planung, Auslieferung und Aufbau aus einer Hand an. Zwei Jahre Garantie können optional auf fünf Jahre ausgeweitet werden, inklusive dem Austausch defekter Module. Auf Wunsch kann zusätzlich eine Vandalismus-Versicherung abgeschlossen werden.