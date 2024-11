World Rugby ernennt Ocean Outdoor UK als offiziellen Medienpartner für die Rugby-Weltmeisterschaft der Frauen 2025. Die findet nächsten Sommer in England statt. Ocean wird das Turnier in Großbritannien über sein komplettes OoH- und DooH-Portfolio bewerben. Zudem wird der britische Außenwerber eine zentrale Fanzone in London für das Turnier einrichten. Den genauen Standort will Ocean zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Sarah Massey, Geschäftsführerin des Women’s Rugby World Cup 2025, sagt: „Die kreativen Möglichkeiten dieser neuen Partnerschaft werden uns dabei helfen, die Energie des Women’s Rugby World Cup 2025 in ganz England und Großbritannien zu präsentieren, das Interesse zu wecken und eine Dynamik im Vorfeld dieses generationsübergreifenden Moments für den Rugby zu schaffen.“

Ocean Outdoor UK führte in der Vergangenheit bereits mehrere Sport-Themen-Events durch, darunter 22 Fanzonen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, die Paralympics und Wimbledon. Der Women’s Rugby World Cup 2025 wird vom 22. August bis 27. September 2025 an acht Standorten in England ausgetragen.