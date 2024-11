Neu bei Concept International sind die Futuresign Strip Displays, LCD-Displays für Regalvorderkanten mit einer Höhe von 4 Zentimetern auf einer Breite von 59 bis 118 Zentimetern. Die Android-basierten Strips spielen passgenau Produktdetails, auch mit Videoanimationen ab.

Die ultrabreiten Signage-Displays sind für den Einsatz an Regalkanten zum Beispiel für Produktinformationen in Verkaufsräumen und in der Gastronomie oder auch als digitale Wegweiser, zum Beispiel in Möbelhäusern, variabel einsetzbar. Mit einem Metallgehäuse ausgestattet, lassen sie sich per Vesa-Halterung oder mit den mitgelieferten Open-Frame-Schienen horizontal oder vertikal montieren.

Hohe Software-Kompatibilität

Es gibt die Futuresign Strip Displays in drei Größen: 23,1 Zoll, 35,1 Zoll und 46,6 Zoll. Die Auflösungen betragen dabei 1.920 x 158, 2.880 x 158 beziehungsweise 3.480 x 120. Die Helligkeit liegt zwischen 300 bis 550 Candela pro Quadratmeter.

Die Displays lassen sich in Split-Screens aufteilen, auf den Rückseiten sind Lautsprecher integriert. Ein optionaler Bewegungssensor startet Videos, Bilder und Produktinformationen gegebenenfalls automatisch. Auch wird die projektbezogene Installation von Player-Apps diverser Digital Signage-Softwareherstellern unterstützt – so lassen sie sich auch in die vorhandene DS-Infrastruktur leicht integrieren. Doch auch das eigenständige Abspielen in Endlosschleife nach voreingestellten Betriebszeiten ohne eine unterstützende DS-Software ist möglich.

Ab sofort verfügbar

Im Inneren des 23,1-Zoll-Displays steht 1 Gigabyte RAM zur Verfügung, bei den beiden größeren Varianten sind es 2 Gigabyte RAM sowie in allen drei Größen 8 Gigabyte ROM für Betriebssystem und Videos. Das 23,1-Zoll-Display läuft mit Android 8.1, die anderen beiden Modelle mit Android 9 – doch auch bei erstgenanntem ist Android 9 in Vorbereitung. Die Anschlussmöglichkeiten aller drei Varianten umfassen RJ45-LAN, HDMI, USB und SD-Card – für die Konnektivität sorgen WLAN-B/G/N und Bluetooth inklusive POE; optional gibt es auch LTE/4G.

Die Futuresign Strip Displays sind ab sofort über Concept verfügbar. Die UVP-Listenpreise der drei Varianten: 440 Euro (23,1-Zoll), 950 Euro (35,1 Zoll) und 880 Euro (46,6 Zoll). Für Vertriebspartner bietet Concept International Sonderkonditionen und Services, darunter die Roll-out-Unterstützung im Rahmen des Total Preparation Service. Optional bietet Concept eine verlängerte Garantie anstelle der üblichen zwei Jahre von bis zu fünf Jahren an. Bei größeren Stückzahlen können auch Helligkeit, RAM- und SSD- Kapazitäten und die Display-Formate individuell konfiguriert werden.