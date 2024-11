Ctouch stellt diese Woche seine interaktiven Displays in der Messe München aus: Vom 20. und 21. November präsentiert der Anbieter aus den Niederlanden dort auf der Independent Hotel Show Munich. Die findet dieses Jahr zum ersten Mal in München statt und ist eine Fachmesse für das Gastgewerbe, die Hoteliers neue Technologien und Dienstleistungen vorstellt.

Hardware und Software für Meetings

Zu sehen gibt es unter anderem das Neo Touchdisplay, das Ctouch auf dieser Messe speziell für Konferenzbereiche in Tagungshotels vorstellt. Das Neo kommt mit vier Hauptfunktionen auf dem Startbildschirm aus, was die Nutzung besonders leicht und intuitiv machen soll. Neben dem Neo präsentiert Ctouch seine neueste Lösung, das Hello Board. Die Gesamtlösung kombiniert Hardware und Software für interaktive Arbeitsumgebungen.

Ctouch bietet bereits seit längerem ein individuelles Showroom-Konzept für Hoteltagungsräume. Zu den Kunden in der Gastronomie zählt das Unternehmen Hotels in Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern.