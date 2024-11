Hygh hat zusammen mit der Münchner Agentur Lehof eine Programmatic-DooH-Kampagne für den bayerischen Bierbrauer Chiemseer umgesetzt; im Mittelpunkt stand dabei laut dem Außenwerber ein zielgruppenspezifisches Targeting. Dazu wurde die Kampagne zwischen 17 und 23 Uhr in Spätis in Hamburg, Berlin und Frankfurt geschaltet. Die Standorte wurden so ausgewählt, dass sowohl zentral gelegene Orte mit hoher Besucherfrequenz junger Menschen als auch angesagte Szenelocations abgedeckt wurden. Inhaltlich drehte sich der von Lehof erstellte Spot mit dem Kampagnenclaim „Aufs Jetzt“ um gemeinsam erlebte Momente.

Zur Bewertung der Kampagne wurden drei zentrale KPIs gemessen: Brand Awareness, Ad Recall und Intention. Diese wurden durch eine App-basierte Umfrage ermittelt, die mithilfe von Geo-Targeting Personen in der Nähe der Kampagnenstandorte erreichte. Zu den gestellten Fragen gehörten unter anderem: „Erinnern Sie sich, diese Werbung gesehen zu haben?“ und „An welche Marken denken Sie spontan, wenn Sie an helles bayerisches Bier denken?“.

KPIs steigen signifikant

Insgesamt nahmen 558 Personen an der Umfrage teil, darunter 278 in der Exposed-Gruppe und 280 in der Kontrollgruppe. Die Ergebnisse: Die Brand Awareness stieg laut Hygh um 240 Prozent, der Ad Recall um 120 Prozent und die Kaufabsicht um 180 Prozent im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Die Effektivität dieser Maßnahme wurde im Anschluss durch eine umfassende Brand-Lift-Studie überprüft, die in Zusammenarbeit mit der Demand-Side Plattform Hawk von Azerion durchgeführt wurde.

Tizian Hosch, Head of Programmatic bei Hygh, kommentiert: „Die Ergebnisse unserer Kampagne für Chiemseer zeigen eindrucksvoll, wie effektiv programmatische DooH-Werbung sein kann, um Markenbotschaften gezielt an die richtigen Zielgruppen zu bringen. Mit unserer Technologie konnten wir nicht nur eine hohe Reichweite erzielen, sondern auch signifikante Steigerungen bei der Markenbekanntheit und Kaufabsicht nachweisen. Diese Erfolge unterstreichen das immense Potenzial von DooH im modernen Marketing.“