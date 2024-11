Samsung Knox ist seit vielen Jahren die führende Trusted Platform für Smartphones, aber auch in Digital Signage-Devices des koreanischen Elektronikkonzerns steckt Samsung Knox. Die höchstmögliche Sicherheit von Daten – data-at-rest, data-in-use und data-in-transit – ist hochkomplex und nur in verschlüsselten Ökosystemen möglich. Das ist bisher als Nischenlösung extrem teuer und maximal aufwendig in der Bedienung.

Mit Samsung Knox Native Solution wurde nun eine IT-Security Plattform vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert, die schnelle und leicht zugängliche sichere Kommunikation für Behörden und Unternehmen ermöglicht.

Die in enger Zusammenarbeit mit dem BSI entwickelte Knox Native Solution schafft eine dedizierte, sichere Umgebung auf Mobilgeräten und bietet verstärkte Sicherheit, um extrem strengen Anforderungen gerecht zu werden. Mit Zertifizierungen von zahlreichen Regierungsbehörden weltweit – darunter Australien, Kanada, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten – etabliert sich Samsung weiterhin als weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen.

Die nun vom BSI zertifizierte Lösung soll insbesondere auch in Schlüsselbranchen wie Energieinfrastruktur oder öffentlichem Verkehr eingesetzt werden.

Sicherheit in Zusammenarbeit mit dem BSI entwickelt

Bisher waren für die sichere mobile Kommunikation auf Android-basierten Geräten oft externe SD-Karten, zusätzliche Software und mehrere PINs erforderlich, was zu einem umständlichen manuellen Prozess mit hohen Kosten und langen Genehmigungszyklen für Sicherheitslösungen führte. Bei jeder Aktualisierung von Sicherheitslösungen von Drittanbietern musste das gesamte Gerät erneut zertifiziert werden, was den Prozess noch komplexer machte.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entwickelte Samsung mit dem BSI zusammen ein vorkonfiguriertes Setup auf Regierungsniveau, das den strengen deutschen Sicherheitsstandards entspricht und weltweit den Standard für sichere Geräte und Lösungen setzt.

Diese innovative Plattform enthält erweiterte Funktionen, darunter das eingebettete Secure Element (eSE). Mit eSE erstellt Knox Native Solution eine dedizierte Sicherheitszone innerhalb des Geräts und trägt so zur Gewährleistung der Datenintegrität, des Echtzeit-Bedrohungsschutzes und der verschlüsselten Speicherung für vertrauliche Kommunikationskanäle bei.

Relevanz für Digital Signage

Auch wenn die nun zertifizierte Knox-Lösung auf Android-Endgeräte setzt, bringt Samsung immer mehr Knox IT-Security Lösungen auf Samsung Digital Signage-Screens, in die IoT-Plattform Smartthings Pro und in Softwarelösungen. Datensicherheit wird bei Digital Signage immer wichtiger, wie der Austausch von LED-Screens und -Videocontroller bei Sicherheitsbehörden und in Unternehmens-Entwicklungsabteilungen in den vergangenen Jahren zeigt.

Die Bedrohungslage durch Spionage hat sich seit dem Ukrainekrieg grundsätzlich verändert und Betreiber von Digital Signage Netzwerken in sicherheitsrelevanten Branchen suchen nach sicheren Lösungen. Hochverschlüsselte, Blockchain- und AI-basierte Cybersecurity-Lösungen werden auch in Digital Signage einziehen, Samsung könnte für Tizen SOC bereits auf eigene Module im Konzernbaukasten zurückgreifen.

Erste Knox-Module wie Tizen OS Monitoring (Realtime Überwachung von potentiellen Hacking Angriffen und unbefugte Änderungen in kritischen Sektoren von Tizen OS, wurden bereits für das Digital Signage relevante Tizen-OS auf Samsung SoC und für Smart Things Pro eingeführt. Das Sicherheitslevel der für Digital Signage verfügbaren Knox-Lösungen ist aber noch nicht auf dem Level der nun zertifizierten Native Solution.