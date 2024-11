Kontron stellt das K4021-U MSTX-Motherboard vor. Es basiert auf den neuesten Intel Core Ultra-7- und -5-Prozessoren (SoC) und wurde speziell für rechenintensive AI-Workloads wie Bilderkennung und Automatisierung entwickelt. Durch die integrierten Neural Processing Unit (NPU) ermöglicht das K4021-U laut Kontron eine bis zu 20-mal höhere Leistung pro Watt bei vergleichsweise sehr geringem Stromverbrauch.

Das Motherboard eignet sich für Anwendungen in den Bereichen POS/POI, Produktionsoptimierung, Medizin, Digital Signage und Kiosk-Lösungen. Es bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen und Fernverwaltungsoptionen über die Intel Active Management Technology. Die integrierte GPU mit bis zu 8 XE-Kernen ermöglicht unter anderem die Darstellung von bis zu vier unabhängigen Displays in 4K oder zwei Displays in 8K.

Der Hersteller sieht das das K4021-U mit dem Mini-STX-Formfaktor und seiner flachen Bauweise unter anderem als ideal für Installationen mit begrenztem Platz an. Dabei unterstützt das Motherboard Standardkomponenten wie M.2 SSDS und SO-DIMM-Speicher und ermöglicht eine kabellose Installation.

Serienproduktion im nächsten Jahr

An Anschlussmöglichkeiten bietet das in Deutschland entwickelte und gefertigte Motherboard zwei Displayports, ein Displayport über USB-Type-C an der Vorderseite sowie ein weiterer mit Thunderbolt-4-Unterstützung. Zusätzlich stehen ein Embedded Displayport und Dual-Channel 24-Bit LVDS-Panels zur Verfügung. Vier M.2-Steckplätzen (Key-M, Key-B & Key-E) und Anschlussmöglichkeiten wie 2x COM, Thunderbolt 4 und USB 3.2 Gen2 Type-C mit Displayport-Funktion ergänzen die Anschlüsse.

Laut Kontron ist das K4021-U ist für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet und verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich von bis zu 60 Grad Celsius. Es unterstützt DDR5-5600 Speicher mit einer maximalen Kapazität von 96 Gigabyte. Der große DC-Eingangsbereich von 9 bis 24 Volt sowie der 20-Volt-DC-Eingang über den rückseitigen USB-C-Port (Powerdelivery-Sink-Mode) bieten zusätzliche Flexibilität in der Stromversorgung.

Erste Muster des K4021-U MSTX wird Kontron auf der SPS 2024 vom 12. bis 14. November vorstellen. Ein passendes MSTX Smartcase-Gehäuse-Kit soll zum Serienstart 2025 ebenfalls angeboten werden.