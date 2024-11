Nach Samsung The Wall, LG Magnit und der Philips Unite gibt es jetzt auch von Panasonic Connect Europe eine All-in-One-LED unter der Produktbezeichung TL-110AD12AW. Sie kommt mit 16 Panels, die bereits teilweise vormontiert sind und sich zu einem 110-Zoll-Display zusammenfügen lassen. Vorhanden sind mehrere Intel-SDM-Steckplätze für die Integration mit AVoIP-Systemen. Damit ist die LED für den Einsatz in Universitätshörsälen, Klassenzimmern und Meetingräumen gerüstet.

Das Display bietet eine Helligkeit von 700 Candela pro Quadratmeter und einen Pixelabstand von 1,27 Millimetern. Es ist mit der Average Picture Level (APL)-Technologie ausgestattet, die Helligkeit und Leistung an die Umgebung anpasst. Das soll einerseits den Stromverbrauch reduzieren, zum anderen Einbrenneffekte verhindern.

Die LED-Panels sind frontseitig zugänglich, wodurch sich einzelne defekte Komponenten schneller austauschen lassen. Kompatibilität mit Remote Managed Services soll die Echtzeitüberwachung des Displays und effiziente Wartungsplanung ermöglichen.

Was für die Montage nötig ist, liefert Panasonic mit dem Gerät mit. Fertig montiert ist das Display laut Hersteller sofort einsatzbereit, sobald es über ein HDMI-Kabel an ein Wiedergabegerät angeschlossen ist. Es nutzt die IP-basierte Konnektivität von Panasonic, was den Verkabelungsaufwand verringern soll.

Panasonic will die All-in-One-LED noch dieses Jahr auf den europäischen Markt bringen.