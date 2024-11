Für die festlichen Adventstage hat die Modekette H&M eine Fußgängerbrücke am Londoner Einkaufszentrum Westfield Stratford in einen Plakat-Laufsteg mit Markenlogo verwandelt. Auf einer Länge von 130 Metern bietet die Installation den Besuchern verschiedene Mode- und Geschenkideen für den Weihnachtseinkauf – abgestimmt auf die Wiedereröffnung Concept Stores von H&M in der Mall.

Die Neueröffnung ist die erste H&M-Filiale dieser Art in Großbritannien. Sie bietet verbesserte Omnichannel-Services, neue Smart-Store-Services, mobile Kassen für ein nahtloses Einkaufserlebnis und interaktive Umkleidekabinen.

Der Stratford Bridge Walkway ist Teil einer umfassenderen Kampagne, die von der Agentur The7stars durchgeführt wurde und bei der Out-of-Home der Hauptkanal ist. Neben der Stratford Bridge wird die Kampagne auf großformatigen und digitalen OoH-Flächen in wichtigen Städten und Einzelhandels-Hotspots in ganz Großbritannien gezeigt. Die Mediastrategie konzentriert sich auf eine starke Präsenz im November, um die Lagerverfügbarkeit und die kritische Zeit des Black Friday zu nutzen.

OoH durch Zeitschriftenbeilage ergänzt

Über OoH hinaus wird die Kampagne durch bezahlte Anzeigen auf Captify und eine strategische Partnerschaft mit dem Online-Lifestyle-Magazin Sheerluxe verstärkt, in dem die Hauptprodukte von H&M vorgestellt werden. In Irland wird die OoH-Kampagne durch Pressebeilagen in Modezeitschriften wie Tatler, Gloss und The Image verstärkt.

Anzeige

Hannah Townsend, Media Lead bei H&M, kommentiert: „Der Dezember ist eine sehr geschäftige Zeit für Marken, daher wussten wir, dass wir die Eröffnung unserer neuen Filiale groß ankündigen mussten. Die Kunden können sich auf neue Smart-Store-Services freuen, darunter interaktive Umkleidekabinen mit Bildschirmen, die Produkte erkennen, maßgeschneiderte Styling-Tipps geben und es den Kunden ermöglichen, auf Knopfdruck verschiedene Farben und Größen anzufordern.“

Olivia Biddiss, Account Manager bei The7stars, fügt hinzu: „Die Strategie von H&M in dieser Weihnachtssaison zielt darauf ab, sich in einer überfüllten Landschaft abzuheben. Mit einer Kombination aus einzigartigen, ausgewählten Premium-OoH-Standorten wie der Stratford Bridge, dem Old Street Roundabout und dem Trafford Arch in Manchester sowie der Allgegenwart digitaler OoH-Screens haben wir eine Kampagne geschaffen, die nicht nur die Bekanntheit steigert, sondern auch die Häufigkeit der Botschaften in den wichtigsten Städten gewährleistet.“