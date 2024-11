Die World Out of Home Organization (WOO), die internationale Außenwerbe-Vereinigung hat bekanntgeben, dass sie 14 neue Mitglieder aufgenommen hat. Dabei handelt es sich um acht nationale oder internationale Außenwerber hat, vier OoH-Dienstleister und zwei nationale Medienagenturen. Dabei kommen die neu aufgenommenen Unternehmen aus Afrika, der MENA-Region, Europa, Asien und den USA.

Unter den neuen Mitgliedern ist auch der Schweizer Außenwerber Livesystems. Die weiteren neuen Mitglieder sind Blue Zoo (USA), Garland Media (Südafrika), One S.R.L. (Italien), Shenzhen Fabulux Technology (China), Out of Home Measurement Council (Südafrika), Bloomingterra (Korea), Grand Stazioni Retail (Italien), LED Media (Bosnien-Herzegowina), Loatsad Promomedia (Nigeria), Times OOH (Indien), Skyrn (Kuwait), Streetvox (Italien) und Zhejiang Dahua Technology (China).

Auch Deutschland in WOO vertreten

Mark Flys, Chief Operating Officer der WOO, kommentiert: „Mit mehr als 250 Mitgliedern wird die WOO immer stärker, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in Bezug auf das Fachwissen, die Kenntnisse und die Einblicke, die von einer Vielzahl von Organisationen aus der ganzen Welt und jedem Sektor der Branche bereitgestellt werden.“

Die Mitgliedschaft in der gemeinnützigen Organisation steht allen Unternehmen offen, die in der OOH-Branche tätig sind. Die Mittel werden in Branchenbelange wie Forschung und den jährlichen internationalen Kongress reinvestiert. Unter anderem sind auch der FAW, Ströer, Kinetic und die vielen JC-Decaux-Ländergesellschaften Mitglied der WOO.