Panasonic schraubt die Leistung seiner stationären LCD-Kurzdistanz-Projektoren mit einer neuen Serie hoch: Die zwei Modell der VMZ7ST-Reihe basieren auf den Kompaktprojektoren PT-VMZ82 und liefern 7.000 Lumen beziehungsweise 6.200 Lumen. Panasonic entwickelte sie speziell für Unternehmensanwendungen und immersive Museen.

Die Projektoren sollen sich selbst für beengte Räume eignen. Dafür sorgt ihr Kurzdistanz-Objektiv mit einem Projektionsverhältnis von 0,797-1,01:1 und der 1,2-fache optische Zoom. Somit können sie 100-Zoll-Bilder aus 1,72 Metern Entfernung projizieren. Der vertikale und horizontaler Lens-Shift soll zusätzliche Freiheit bei der Positionierung ermöglichen.

Mit einer geometrischen Korrekturfunktion lassen sich die Geräte auf verschiedenen Oberflächen einsetzen. Die Einstellung des Fokus erfolgt über die Powered-Focus-Funktion und lässt sich an unterschiedliche Raumgrößen anpassen, was die Projektoren zu einer idealen Lösung für Sportsimulatoren machen soll. Mit der Angle-Monitor-Funktion kann man den Projektionswinkel aus der Ferne überprüfen.

Die Bildqualität der VMZ7ST-Serie wird durch die Daylight View Basic-Technologie und ein firmeneigenes Farbmanagement optimiert: Die Projektoren passen sich an die Umgebungsbeleuchtung an und verbessern automatisch Farbton, Sättigung und Farbwert. Insbesondere in hellen Räumen soll das den Unterschied in der Bildqualität machen.

Um den Energieverbrauch zu senken, gibt es eine Auto-Power-On-Funktion. Die startet die Projektion nur bei Signalerkennung. Die Modelle sollen 20.000 Stunden ohne zwischenzeitliche Wartung laufen. Der Eco-Filter ist zweimal waschbar und wiederverwendbar, und das Gehäuse soll aus mehr als 50 Prozent recycelten Harzen bestehen.

Die VMZ7ST-Serie besteht aus dem PT-VMZ6ST und den noch einmal leistungsstärkeren PT-VMZ7ST. Beide Modelle sind ab dem 1. Quartal 2025 erhältlich.