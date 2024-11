Philips bringt drei Monitore für den Business-Bereich auf den Markt: Der 24B2G5200 verfügt über 24 Zoll Bildschirmdiagonale, der 27B2G5200 und der 27B2G5500 haben 27 Zoll. Laut dem Hersteller zeichnen sie sich vor allem durch einen geringen Stromverbraucht aus.

Die Modelle 24B2G5200 und 27B2G5200 sind mit Full-HD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 100 Hertz ausgestattet, während der Philips 27B2G5500 eine Quad-HD-Auflösung erzielt.

Für die Energieeffizienz der Monitore sind zwei Features verantwortlich. Zum einen der Lightsensor. Er erkennt das Umgebungslicht und stellt die passende Helligkeit ein. Der Powersensor dagegen schaltet den Monitor in den Energiesparmodus, wenn sich kein User vor dem Bildschirm aufhält. Bis zu 80 Prozent Energiekosten können laut Philips so mit den Modellen 24B2G5200 und 27B2G5200 eingespart werden, während der Philips 27B2G5500 ein Einsparpotenzial von bis zu 70 Prozent aufweisen.

Alle drei Geräte sind außerdem mit TCO-9.0- sowie Epeat-Gold zertifiziert und kommen in einer zu recycelbaren Verpackung.

Features und Verfügbarkeit

Dank ihrer IPS-Panels verfügen die Bildschirme über weite Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, so dass das angezeigte Bild auch von der Seite gleichmäßig gut betrachtet werden kann. Zudem lassen sich die Displays über den ergonomischen Standfuß in der Höhe verstellen, drehen, neigen und schwenken. Flexibilität für den Anschluss von Peripheriegeräten bietet der in allen drei Modellen integrierte USB-Hub mit 4 USB-A 3.2 Gen 1-Ports, wobei zwei Ports seitlich angebracht sind. 2-mal-3-Watt-Lautsprecher und ein Kopfhörerhaken sind ebenfalls enthalten.

Für ihre minimale Emission von blauem Licht sind die Screens mit dem Siegel Eyesafe RPF 40 zertifiziert. Hinzu kommen der Low-Blue-Modus und die hardwarebasierte Softblue-Technologie.

Die Philips Monitore sind ab sofort zu folgenden UVP-Netto-Preisen verfügbar: 24B2G5200: 219 Euro/209 Schweizer Franken; 27B2G5200: 219,00 Euro/219,00 Schweizer Franken; 27B2G5500: 279 Euro/269 Schweizer Franken.