Iiyama gibt bekannt, dass ab sofort alle Monitor-Modelle der Prolite 97-Serie mit einer 5-Jahres-Garantie ausgestattet sind – ohne Zusatzkosten.

Die Monitore der ProLite 97-Serie sind mit der IPS-Panel-Technologie ausgestattet und in den Größen 24 und 27 Zoll erhältlich. Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich sowohl in der Ausstattung als auch in der Auflösung, um verschiedene Einsatzgebiete abzudecken, sowohl im Büro als auch im Homeoffice.

Mit dem neuen 5-Jahres-Garantie-Versprechen will Iiyama Bedürfnissen von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und anspruchsvollen Privatnutzern gerecht werden. „Diese Erweiterung unserer Serviceleistungen unterstreicht das Ziel, unseren Kunden nachhaltigen Mehrwert zu bieten, indem wir langlebige Produkte schaffen, die ihnen über Jahre hinweg treue Dienste leisten“, erklärt Erkan Sekerci, Sales Director DACH bei Iiyama. Das Versprechen gelte auch rückwirkend für alle bereits gekauften Geräte der Serie.

Weitere Serien mit fünf Jahren

Auch die Serien TE12, TE14 und TE18 profitieren bereits von diesem Garantieversprechen. Die 5-Jahres-Garantie dieser drei Serien gilt bei einer maximalen Betriebsdauer von 16/7 und begrenzt sich auf eine 3-Jahres-Garantie bei einer 24/7-Betriebsdauer.