Recruiting Airbus findet Talente per OoH

Nachwuchs-Fachkräfte sind in vielen Industrien nach wie vor begehrt – unter anderem beim Flugzeugbauer Airbus, der vor allem Auszubildende für seine technischen Berufe sucht. Daher entschloss sich das Unternehmen Anfang 2024 an den Standorten Hamburg sowie Bremen zu einer Employer Branding-Kampagne auf analogen und digitalen Werbeflächen von Walldecaux. Out-of-Home war hier ein Teil vom Medienmix, der zudem Social Media – Instagram, Facebook und Pinterest –, Google Displays und Anzeigen in Lokalzeitungen umfasste.

Um den Impact der Kampagne zu messen, führte zudem im Nachgang das Institut Trend Research eine Befragung der Zielgruppe durch. Dabei erzielte OoH als Teil des Medienmixes sehr gute Ergebnisse: So wurden die Kampagnenmotive von 32 Prozent aller Befragten wiedererkannt. Der Anteil in jener Personengruppe, die im Vorfeld angegeben hat, sich eine Ausbildung beziehungsweise ein duales Studium im technischen Bereich vorstellen zu können, lag sogar bei 56 Prozent.

Imagewert gesteigert

Die Kampagne von Airbus steigerte zudem die Imagewerte des Unternehmens: Personen mit OoH-Kontakt nehmen Airbus diverser (+49 Prozent), jünger (+36 Prozent) und fairer (+26 Prozent) wahr als Personen ohne OoH-Kontakt. Somit konnte OOH dazu beitragen, ein zentrales Kampagnenziel, „Verjüngung des Arbeitgeber-Image“, zu erreichen.

Andreas Knorr, Marketing Director bei Walldecaux, kommentiert: „Airbus zeigt, wie erfolgreiche Arbeitgeber-Kampagne aussehen und welchen Effekt Out-of-Home dabei hat. Innerhalb des Medienmixes nimmt OoH eine entscheidende Rolle ein, indem es die junge, mobile Zielgruppe erreicht und zu Bewerbungen aktivieren kann. Für Unternehmen ist Außenwerbung bereits heute ein wichtiges Mittel zur Rekrutierung junger Talente.“