Der Schweizer Außenwerber Livesystem hat angekündigt, beim Postparc in Bern insgesamt 14 DooH-Screens an zentralen Stellen zu platzieren. Diese befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Bern – laut Livesystems einem der meistfrequentierten Verkehrsknotenpunkte der Schweiz. Die Installation soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Dabei setzt Liveystems auf eine Kombination aus großen Querformat-Screens (F12D) und Hochformat-Screens (Cityscreen). Insgesamt werden 10 F12D-Screens und 4 Cityscreens rund um das Kurzparking, auf der Parkterrasse und vor der Schanzenpost installiert.

„Es ist genial, dass unsere DooH-Screens direkt im neuen Stadtzentrum stehen. Die Fußgängerzone bildet die perfekte Verbindung zwischen verschiedenen belebten Zonen, vom Bahnhof bis zur Postautostation, von der Grossen Schanze bis zum Hirschengraben und von der Schanzenstrasse bis zur Laupenstrasse. Durch die attraktive Durchmischung von Büros, Shops und Restaurants erwarten wir eine hohe Frequenz und freuen uns, unseren Kunden eine Plattform zu bieten, auf der ihre Werbebotschaft gesehen wird“, sagt Christian Imhof, COO von Livesystems.

Das Livesystems-Inventar umfasst nun 65 Cityscreens im Kanton Bern, davon 24 in städtischer Umgebung, 15 in den Agglomerationen und 26 im erweiterten Gebiet des Kantons. Bei dem Großformat F12D gibt es im Kanton gesamthaft 28 Screens, davon 7 in städtischer Umgebung – inklusive der 4 neuen Screens im Postparc –, 3 in den Agglomerationen und 18 im erweiterten Kantonsgebiet. Zusammen generieren diese Standorte laut Livesystems mehr als 3,5 Millionen Bruttokontakte und 672.000 Nettokontakte absolut, bei 5,2 Durchschnittskontakten (OTS) innerhalb von 2 Wochen.