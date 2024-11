Security an Schulen Carousel integriert Raptor-Warnsystem

Carousel Digital Signage schließt eine Partnerschaft mit Raptor Technologies ab, um die Sicherheit in Schulen zu verbessern. Die Zusammenarbeit integriert Raptor Alert in die Carousel Cloud, wodurch sich Sicherheitsinformationen auf Digital Signage-Netzwerken übermitteln lassen.

Raptor ist ein Anbieter Security-Software und -Dienstleistungen für K-12-Campusse, also vom Kindergarten bis zur 12. Klasse. Raptor Alert ermöglicht es dem Schulpersonal, Notfallalarme auszulösen und wichtige Informationen an Ersthelfer und Strafverfolgungsbehörden zu kommunizieren. Die integrierten Kommunikationstools sollen die Koordination zwischen Administratoren und Ersthelfern während eines Notfalls vereinfachen. Die Carousel Cloud erkennt, wenn Raptor Alert aktiviert wird, und verteilt Warnungen an Digital Signage-Displays und mobile Geräte.

Carousel wird an der Raptor School Safe Conference 2024 am 5. und 6. November im Omni Fort Worth Hotel in Texas teilnehmen, um die Zusammenarbeit und deren Vorteile für K-12-Schulen vorzustellen. Zusätzlich zur Raptor-Integration startete der CMS-Anbieter eine Initiative für soziales und emotionales Lernen (SEL) gestartet, die Schulen kostenfrei vorgefertigte Inhalte und Anleitungen für Digital Signage zur Verfügung stellt.