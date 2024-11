Die Buchhandels-Kette Thalia hat im Herzen der Kölner Altstadt ihren neuen Flagship-Store eröffnet. Auf 3.000 Quadratmeter und drei Etagen präsentiert sich hier Thalia Mayersche Buchhandlung in der Neumarkt-Galerie mit einem komplett neuen Erscheinungsbild.

Vom Neumarkt zur Hohenzollern-Brücke

Das Ziel: Die Aufenthaltsqualität deutlich verbessern. Hierfür wurden vor allem lokale Ladenbauelemente integriert, die Impressionen aus dem Kölner Stadtbild widerspiegeln. „Unsere Kundinnen und Kunden halten uns seit vielen Jahren die Treue – die viele lokalen Ladenbauelemente sind nicht zuletzt eine Hommage an die Domstadt Köln“, sagt Christopher Rebmann, Leiter der Buchhandlung am Neumarkt.

So wurde der Eingangsbereich in Form eines Marktplatzes gestaltet und soll an den historischen Neumarkt erinnern. Fünf gelbe Gondeln, die der über dem Rhein schwebenden Kölner Seilbahn bis ins Detail ähneln, wurden im Treppenauge aufgehängt. Zwei der Gondeln können auch betreten werden. Die Hohenzollernbrücke mit ihren vielen „Liebesschlössern“ findet sich in der Buchhandlung ebenfalls wieder.

Contentproduktion vor Ort

Um die Buchhandlung als Experience-Ort zu etablieren, lasst sich durch verschiebbare Möbel ein Teil der Verkaufsfläche im zweiten Obergeschoss in einen Veranstaltungsraum mit bis zu 250 Sitzplätzen verwandeln.

Neu ist zudem der sogenannte Social Media Cube, ein mit Video- und Tontechnik ausgestatteter Glaswürfel, der künftig insbesondere Content Creatoren und Influencern die Möglichkeit soll, direkt in der Buchhandlung Social Media Content zu erstellen und live in ihre Kanäle zu übertragen.

Eine Chill-Out-Area mit Hängesesseln, das Café „Buch & Bohne“ und eine große Kinderwelt runden das Konzept ab.

Bücher gibt es auch

Der Umbau wurde seit Anfang des Jahres im laufenden Betrieb etagenweise gestemmt. Entstanden sind die Ladenbau-Ideen in der Thalia-eigenen Bauabteilung in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Nomnom Design.

Dabei betont Thalia, dass das Warenangebot nicht unter dem Umbau gelitten habe: Neben einer großen Auswahl an Literatur unterschiedlicher Genres gibt es auch Spielwaren und Geschenkartikel. Dazu gehören auch Services wie Selbstbedienungskassen oder eine Abholstation für bestellte Produkte.