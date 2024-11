The Wall AiO Samsung startet Corporate-Kampagne

Samsung nimmt den Corporate-Sektor ins Visier: Mit seiner neuen The-Wall-Kampagne will Samsung Electronics Germany gewerbliche Endkunden in den Schwalbacher Showroom holen. Über ein Kontaktformular können sich Unternehmen, die an einer MicroLED-Wall für ihren Meetingraum oder ihre Lobby interessiert sind, für einen persönlichen Beratungstermin anmelden. Über ein alternatives Kontaktformular können sie zusätzlich zur Vor-Ort-Beratung gleich ein individuelles Angebot erstellen lassen.

Die Kampagne fokussiert die All-in-One-Variante von The Wall – die IAB-Serie. Der Slogan dazu lautet „Einfach anzubringen, schwer sich loszureißen“. The Wall All-in-One soll sich nämlich inzwischen in rund zwei Stunden aufbauen lassen und kommt bereits mit sämtlichen Zubehör, wie der integrierten Steuerungsbox.