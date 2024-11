Uniguest hat den Uniguest Hub eingeführt, eine SaaS-basierte Plattform für die audiovisuelle Kommunikation. Sie soll eine All-in-One-Lösung für die digitale Kommunikation bieten – Digital Signage, interaktives Fernsehen, Casting, Raumbeschilderung und interaktive Wegweisung.

Im Mittelpunkt steht dabei ein Cloud-basiertes CMS. Dieser zentralisierte Ansatz vereinfacht es Kommunikationsteams, Inhalte über die verschiedenen Kanäle weg bereitzustellen und zu verwalten.

Einzelne Module wählbar

Für die einzelnen Kanäle sind Module verfügbar, sodass Kunden ihre verwendeten Kanäle auswählen und bei Bedarf erweitern können.

Digital Signage: Skalierbares Digital Signage, das Erstellen und Verwalten des Contents geschieht per Drag-and-Drop.

Interaktives Fernsehen: Durch die einheitliche Verwaltung sollen Markenkonsistenz und zusätzliche Werbeeinnahmen gewährleistet sein, zum Beispiel durch zielgruppenrelevante Werbeaktionen

Casting: Freigeben von Inhalten auf Laptops, Smartphones oder Tablets auf angeschlossene Displays

Wayfinding: Unterstützt Tools wie interaktive Lageplänen und ein Verzeichnis von örtlichen Sehenswürdigkeiten.

Raumbeschilderung: Spezielle Beschilderungstools für Besprechungsräume, die die Raumanzeigen mit einem zentralen Kalender synchronisieren.

Matt Goche, CEO von Uniguest, sagt: „Wir haben unseren Kunden schon immer leistungsstarke, einfach zu bedienende Technologie zur Verfügung gestellt, die es ihnen ermöglicht, ihr Publikum auf die für sie beste Art und Weise anzusprechen. Durch die Konsolidierung von Digital Signage, interaktivem TV, Casting, Raumbeschilderung und Wegweiser in einer benutzerfreundlichen Plattform verkörpert Uniguest Hub dieses Ethos und bietet eine intuitive Plattform mit allem, was erforderlich ist, um das Publikum effektiv einzubinden, die Markenpräsenz zu verbessern und einen hohen Return on Investment für Endbenutzer und Kunden zu erzielen.“

Dabei betont Uniguest, dass durch die SaaS-Struktur den Uniguest-Wiederverkäufern ein jährlicher Recurring Revenue ermöglicht wird. Zudem wird durch die Vielfalt der Optionen der Uniguest für viele Verticals interessant, von der Gastronomie über Unternehmen und den Einzelhandel bis hin zum Bildungs- und Gesundheitswesen.

Mit dem neuen Hub bringt Uniguest sein umfangreiches Portfolio zusammen, das in den vergangenen Jahren durch diverse Übernahmen geformt wurde. Besonders stark ist Uniguest in den Bereichen Hospitality und in Stadien vertreten.