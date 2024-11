PPDS hat ein neues Plug-In eingeführt, dass Philips-Digital Signage-Displays, -Interaktiv-Displays und -LED auf Android-SoC-Basis in die Plattform Q-Sys einbindet. Bei Q-Sys handelt es sich um eine cloudbasierte Plattform für ein umfangreiches Video- und Soundmanagement, vor allem für die Bereiche Corporate und Collaboration.

Das zertifizierte, in der PPDS-Software Wave vorhandene Plug-in ermöglicht die Verwaltung verschiedener ProAV-Komponenten über eine einzige Schnittstelle – inklusive einer umfassenden Display-Verwaltung, die die Steuerung von zahlreichen Parametern zulässt, darunter Stromversorgung, Lautstärke, Eingangsquelle, Helligkeit und Ausrichtung.

Darüber hinaus ermöglicht das Plugin mit einer sicheren Cloud-Verbindung und einer Echtzeit-Statusüberwachung für einen zuverlässigen AV-Betrieb.

Von The Farm umgesetzt

Die Plattform wird von The Farm – einem offiziellen Entwicklungspartner für Q-Sys-Plugins – unterstützt und ist ab sofort über den Q-Sys Designer Asset Manager verfügbar.

Zu den kompatiblen PPDS-Produkten gehören unter anderem Philips Signage-Serien 3000 und 4000 – Q- beziehungsweise D-Line – sowie die Interactive-Produkte der T-Line.

Sian Rees, Global Director of Solutions and Partnerships bei PPDS, kommentiert: „Bei PPDS verfolgen wir eine ‚Open2‘-Philosophie, indem wir mit Drittanbietern und Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir die perfekte Harmonie von Software und Hardware anbieten und so ein erstklassiges Benutzererlebnis schaffen.“

Live-Demos möglich

PPDS bietet seinen Kunden nun Live-Demonstrationen und die Integration des Q-Sys-Plugins in seinen Studios, einschließlich des neu eröffneten nordamerikanischen Master Showrooms in New York City.

Die Q-Sys-Plattform wird vom US-Unternehmen QSC betrieben, das vom Kreativkonzern Acuity Brands übernommen werden soll.