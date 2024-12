Die Food-Discounter Aldi und Lidl prägen Europa seit Jahrzehnten, ebenso der unglaubliche Erfolg von Zara und H&M im Fast Fashion Bereich. Nach Food und Fashion folgt nun ein Discountboom bei Non-Food. Die niederländische Action kopierte das Hard-Discount Geschäftsmodell von Aldi & Co und entwickelte rund um günstige Haushaltswaren, Dekoartikeln, Spielwaren und Elektrogeräte ein europaweit überaus erfolgreiches Non-Food Discount Geschäftsmodell. Zur Zeit betreibt Action mehr als 2.700 Stores primär in Benelux, DACH, Frankreich und angrenzenden Ländern. Knapp 75.000 Mitarbeiter erzielten in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 9.6 Milliarden Umsatz.

Weniger spektakulär aber ebenso erfolgreich entwickeln sich Wettbewerber von Action wie Tedi, Woolworth oder Kik. Hunderte von Stores eröffnen die Non-Food Discounter jedes Jahr und dringen damit immer mehr auch in attraktive Innenstadt-Lagen. Günstig sind nicht nur die Preise sondern auch das Ladendesign und Marketingkampagnen.

Also kaum Potential für Digital Signage?

Auch wenn der Einkauf bei Action & Co kaum Shopping Erlebnisse aufkommen lässt, haben doch insbesondere Non Food Harddiscounter eine Herausforderung. Das Sortiment umfasst um die 6.000 Artikeln, die Hälfte davon wechselt alle paar Tage. Kommunikation am Point of Sale ist hier besonders wichtig.

Der ein oder andere Screen hängt bereits in Non-Food Discount-Filialen, im Food Discount (Aldi, Lidl) und Fast Fashion ist Digital Signage fest gesetzt. Der zunehmende Wettbewerbsdruck zwischen Action, Tedi & Co und das zusätzliche Kleidungssortiment bei Kik und Woolworth sollten für Digital Signage Business Cases interessant sein. Großes Potential für einfache Displaylösungen am Eingang und Schaufenster.