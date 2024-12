Die AOK Niedersachsen hat gemeinsam mit der Digitalagentur Artefact, der Kreativagentur Kochstrasse sowie dem Münchener Anbieter für Sonderwerbeformate Screenondemand ihre erste DooH-Kampagne mit 3D-Effekt gestartet.

Ziel der Forced-Perspective-Kampagne war es, die Sichtbarkeit der Angebote der AOK Niedersachsen zu erhöhen und Aufmerksamkeit bei verschiedenen Zielgruppen zu erzeugen. Dabei wurde die Kampagne an Standorten wie Arztpraxen, Apotheken und Premiumflächen in Innenstädten platziert, um an thematisch relevanten und stark frequentierten Orten präsent zu sein. Die Kampagne lief im November 2024.

Markus Baum, Sales Director von Screenondemand, erläutert: „Bisher kannte man 3D-Umsetzungen eher aus dem FMCG- oder Tech-Umfeld, wo haptische Produkte im Vordergrund stehen. Bei der AOK Niedersachsen ist es nun gelungen, auch das Thema ‚Empfehlungsmarketing‘ zum Leben zu erwecken und die Menschen in ihrem Alltag anzusprechen – sei es auf dem Weg zur Arbeit, beim Arzt oder in der Apotheke. Die 3D-Animationen machen neugierig und laden dazu ein, sich mehr mit den Angeboten der AOK Niedersachsen auseinanderzusetzen.“

„Die AOK Niedersachsen hat bereits Erfahrung mit Digital-out-Of-Home. Der neue Ansatz, erstmals 3D-Elemente auf Werbeflächen einzusetzen, hat uns überzeugt“, sagt Doris Lungenstraß, Unternehmensbereichsleiterin Marketing der AOK Niedersachsen.