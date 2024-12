Der DooH-Vermarkter Framen startet zum Ende des Jahres zwei Wohltätigkeitsinitiativen: Die „DooH Good“-Aktion zugunsten von Bild Hilft „Ein Herz für Kinder“ und die Framen Impact Initiative.

Im Rahmen von „DOOH Good“ bietet Framen einzelne Screens für 1 Euro pro Tag an. Werbekunden können so viele Screens für ihre Kampagne buchen, wie sie möchten. Die Hälfte der Einnahmen spendet Framen an Bild Hilft, die Kinderhilfsorganisation des Mutterkonzerns Axel Springer.

Die zweite Aktion, die Framen Impact Initiative, bietet sozialen Projekten und NGOs die Möglichkeit, für einen Tag im Dezember ihre Message deutschlandweit auf den Framen-Screens zu bewerben. Jeden Tag erhält eine ausgewählte Organisation eine kostenlose Kampagne. Die Aktion läuft noch bis Ende des Jahres und lädt Interessierte ein, ihre Kampagnen über die Framen-Website einzureichen.