(DMP) bietet Gewista Abhilfe für Marketers auf der Suche nach den perfekten Standorten – basierend auf einer Vielzahl von verschiedenen Daten liefert die neue Gewista DMP die optimale Lösung für jede Kampagne und bietet somit eine in Österreich einzigartige Möglichkeit, alle relevanten Daten auf einer Plattform vereint zu nutzen.

Kampagnenoptimierung und Planung mittels Gewista DMP

Für seine Kundschaft hat der österreichische Außenwerber Gewista einen neuen Service. Die neue Data Management Platform, kurz DMP, des Unternehmens bietet Kampagnenplanung und -optimierung auf Basis von allen relevanten Daten.

Anzeige

Dabei werden erstmalig Outdoor-Server-Austria-Daten mit denen aus Media-Studien, Geo-Location Data und offenen Daten gemeinsam mit kundenspezifischen Daten auf einer Plattform vereint und so die passenden Werbeträger nach ihrer Lage evaluiert.

Es können auch Parameter wie eine Umkreisplanung der Werbeträger zum Einzelhandel oder zu öffentlichen Einrichtungen oder auch sozio- und psychodemografische Daten berücksichtigt werden.

„Mit der neuen Data Management Plattform können wir eine passgenaue Planung und Optimierung von Kampagnen garantieren. Eine solche breite Vielzahl an Daten, gesammelt auf einer Plattform, ist einzigartig im Out-of-Home Bereich in Österreich. Als Marktführerin wollen wir immer innovativ vorangehen – hier ist uns das definitiv gelungen. Wir verstehen, dass viele Kund:innen wissen, dass sie werben möchten, aber oft unsicher sind, wie sie ihre Zielgruppen am besten erreichen können. Genau hier setzt unsere neue Gewista DMP an“, sagt Florian Wagner, Chief Digital Officer von Gewista.