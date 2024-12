Rossmann hat seine erste Schweizer Filiale im Emmen Center nahe bei Luzern eröffnet. In Europa ist die deutsche Drogeriemarktkette mit mehr als 4.600 Filialen präsent, nun ist auch ein langfristiger Plan für die Expansion in die Schweiz gefasst. Weitere Standorte sind bereits für 2025 in Planung. Diese werden Flächen von 400 bis 700 Quadratmetern umfassen.

Dabei will Rossmann in der Schweiz auch lokale und regionale Besonderheiten berücksichtigen, ohne das Gesamtkonzept aus den Augen zu verlieren. „Wir legen großen Wert darauf, unser Produktangebot in der Schweiz auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kundschaft anzupassen. Daher haben wir 30 Prozent typische Schweizer Marken in unser Sortiment aufgenommen. So finden unsere Kunden sowohl vertraute lokale Produkte als auch beliebte internationale Marken“, sagt Raoul Rossmann, Sprecher der Geschäftsführung.

Auch die Digitalisierung seiner Filialen will Rossmann in den neuen Schweizer Standorten vorantreiben: In Emmen sind ESLs Standard, zudem gibt es drei Self-Checkout-Kassen. Zudem kommt in der ersten Schweizer Filiale ein Roboter zum Einsatz: Ein Reinigungsroboter von Sebotics kümmert sich darum, dass die Böden sauber bleiben. Langfristig plant Rossmann, die Technologie in weiteren Filialen einzusetzen.