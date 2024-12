Concept International präsentiert die neue Jazz-Serie seiner FutureLED-Marke: Die Stelen wurden mit einer Helligkeit von 4.000 Candela auch für Outdoor konzipiert; die eingesetzte Flip-Chip-Technologie reduziert den Stromverbrauch um bis zu 400 Prozent. Für die LED-Stelen gibt es verschiedene Formate von 57, 67, 77, 81 und 85 Zoll, mit einem Blickwinkel von 170 Grad. Auf Anfrage gibt es laut Concept bei entsprechenden Stückzahlen zusätzlich eine 96-Zoll-Version. Auch eine doppelseitige Variante ist erhältlich. Der Pixelpitch reicht von 1,2 über 1,9 bis zu 3,1 Millimetern.

Eine Helligkeitsregelung über den integrierten Lichtsensor stellt die Screens auf die herrschenden Lichtverhältnisse ein; diesen wird auch der hohe Farbkontrast von 30.000 zu 1 gerecht. Für diesen mitverantwortlich sind die sogenannten „Black-Face-Pixel“, bei der die Frontseite der LEDs schwarz getönt sind. Hinzu kommt eine ungewöhnlich breite Grauskala von 22 Bit.

Per Magnet austauschbar

Geschützt werden die Displays von 6-Millimeter-Gorilla-Glas, der Temperaturbereich geht von -20 bis +60 Grad Celsius. Die Größe der Stelen beträgt, je nach Displaymaß, zwischen 2,1 und 2,7 Metern in der Höhe, 1,08 bis 1,48 Metern in der Breite und lediglich 26 Zentimeter in der Tiefe – auch bei den doppelseitig bespielbaren Stelen. Das Gewicht beträgt 200 bis 30 Kilogramm pro Stele; das macht die Serie robuster und weniger anfällig für Vandalismus oder Diebstahl.

Wie alle Serien von FutureLED ist auch Jazz hot-swap-fähig, was bedeutet, dass die praktischen Snap-in-Panels via Magnethalterung im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können. Ersatzmodule sind im Lieferumfang mit dabei. Nach einem Panelwechsel kalibriert der eingebaute Controller automatisch die neue Kachel in der gleichen Farb-Range und Helligkeit.

Pro Stele sind standardmäßig zwei Netzteile verbaut. Fällt eines aus, schaltet sich das andere sofort zu und sichert einen unterbrechungsfreien Einsatz. Analog dazu fungiert die sogenannte Signalredundanz.

Concept International bietet zwei Jahre Garantie für die Jazz-Serie, optional fünf Jahre. Auf Wunsch kann zusätzlich noch eine Vandalismus-Versicherung abgeschlossen werden.