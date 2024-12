Ein denkwürdiges Jahr 2024 geht zu Ende – nicht nur die Nachfrage nach Digital Signage enttäuschte in komplizierten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Auch politisch stehen wir zum Jahreswechsel vor großen Herausforderungen: Trump zieht am 20. Januar erneut ins Weiße Haus ein und mit ihm die Unsicherheit, kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Nahen Osten und in Deutschland stehen vorgezogene Neuwahlen an. Ruhiger scheint 2025 nicht zu werden.

Aber invidis wird – wie in den vergangenen 19 Jahren – die Entwicklung der globalen Digital Signage Branche weiter dokumentieren und analysieren. Hier auf invidis.de, international auf invidis.com, auf Social Media, mit unseren Newslettern und weltweit vor Ort.

Wir freuen uns auf 2025 gemeinsam mit unseren Lesern – aber erst einmal ein guten Rutsch und Gesundheit und Glück für 2025.

Das gesamte invidis & ISE Team

P.S. Wer verstehen möchte wie zukünftig Sylvester gefeiert wird, sollte sich mit Drohnen beschäftigen.