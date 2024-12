Avocor präsentiert auf der ISE 2025 vom 4. bis zum 7. Februar sein Portfolio an Digital Signage Collaboration- und Kommunikationslösungen. Dana Corey, GM & SVP of Global Sales, bei Avocor, kommentiert: „Auf der ISE 2025 werden wir eine Reihe von Display- und Softwarelösungen vorstellen, die den unterschiedlichen Anforderungen aller Arten von Organisationen gerecht werden: von großen Unternehmen und KMUs bis hin zu Universitäten, Hochschulen, Schulen und anderen Arten von öffentlichen Gebäuden, in denen unsere Technologie bereits die Art und Weise verändert, wie Menschen arbeiten und lernen.“

Mit im Gepäck ist unter anderem das E92 Display. Das interaktive Touchscreen-Display hat eine Bildschirmdiagonale von 92 Zoll und ein Seitenverhältnis von 21:9. Mit einer Auflösung von 5.120 mal 2.160 unterstützt es die Interaktion mehrerer Benutzer mit bis zu 50 Touchpoints unter Windows. Das E92 eignet sich für immersive Präsentationen, Videokonferenzen und Digital Signage.

Zudem führt Avocor die Displays der S-Serie vor, die speziell für Bildungsumgebungen entwickelt wurden. Die Reihe basiert auf einer Android-Plattform und ermöglicht es Lehrkräften, ihre Anwendungen direkt auf dem Display und in der integrierten Whiteboard-Plattform zu nutzen.

Auch die K-Serie für nicht-interaktive Umgebungen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Behörden wird auf dem Stand von Avocor zu sehen sein. Erhältlich in Größen von 55 bis 98 Zoll und mit QLED-Technologie ausgestattet, eignen sich die Displays für Präsentationen und Digital Signage.

Auf der ISE 2025 in Barcelona findet sich Avocor auf dem Stand 2V 300.