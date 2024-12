Am Vorabend des ersten ISE-Tages hostet unser Contentpartner Dave Haynes von Sixteen-Nine auch auf der kommenden Messe seinen berühmten Digital Signage-Mixer. Auf amerikanischen Messen ist der Mixer ein beliebtes Cocktail-Format – Sixteen-Nine hat es auf der ISE etabliert. In der Digital Signage-Familie ist er inzwischen so beliebt, dass die Tickets wie im Flug weg sind. Wer Interesse hat, sollte sich direkt registrieren.

Hier können Sie sich für den ISE Mixer registrieren.

Der Mixer findet wie in den vergangenen Jahren in La Cupula auf der Plaça de Dante statt, einem Parkpavillon mit Blick auf die Stadt.

Adresse Esdeveniments Esferic Barcelona Plaça de Dante, 08038 Barcelona, Spain GPS: 41.368806, 2.165012 Nächstgelegene Adresse (gegenüber der Straße): Avinguda Miramar, 31, 08038 Barcelona, Spain

Die Cocktails fließen von 16 bis 18 Uhr am Montag, dem 3. Februar 2025. Im Anschluss finden die Digital Signage-Awards im selben Gebäude statt.

Hier ein Video vom Mixer 2023, das die Atmosphäre des Events wunderbar wiedergibt: