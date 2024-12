Rund sechs Wochen vor dem Start hat die ISE 2025 den offiziellen Hallenplan veröffentlicht. Er zeigt das erweiterte Layout mit acht Hallen, inklusive der hinzugenommenen Halle 8.1 am Nordausgang der Fira Gran Via in Barcelona. Er zeigt auch die neue Destination für die Digital Signage- und DooH-Industrie: in Halle 4, näher an der Halle 3 und somit näher am Trubel der großen Stände von Samsung, LG & Co. Eine interaktive Version findet sich auf der ISE-Seite.

Mit invidis auf die ISE 2025 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2025invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2025. Hier geht es zur Registrierung.

Zudem haben die Messe-Veranstalter bekanntgegeben, dass vom 4. bis 7. Februar Stand heute mehr als 330 neue Aussteller begrüßt werden dürfen. Damit scheint die ISE 2025 den Rekordkurs weiter einzuhalten, den Managing Director Mike Blackman im invidis-Interview aufgezeigt hatte.

Die ISE hat auch eine komplette Liste der bisher bestätigten Aussteller veröffentlicht. Zu den Premiere-Ausstellern gehören unter anderem BenQ, der Arbeitsplatzexperte Huddly aus Norwegen und der LED-Hersteller Vanguard LED ihr Debut. Zum ersten Mal in der Digital Signage-Area zeigen bekannte Unternehmen Präsenz wie Livesignage, Poppulo und der ESL-Anbieter Solum.