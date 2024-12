It Works Group DCO auf dem Vormarsch

Im Jahresrückblick verzeichnet It Works einen enormen Sprung bei der Buchung von Kampagnen mit Dynamic Content Optimization (DCO). Im Vergleich zu 2023 verdreifachte sich 2024 das Brutto-Werbevolumen der so gebuchten Kampagnen. Somit trägt DCO laut einer internen Auswertung von It Works überproportional zum Wachstum der gesamten OoH-Gattung bei.

„Die bisherigen Vorbuchungen und die Gespräche mit Kunden signalisieren weiterhin einen starken Anstieg von DCO-Auftritten“, sagt It-Works-CEO Bernd Rabsahl. „Die Kunden schätzen vor allem die zielgerichtete und flexible Ansprache, die durch die dynamisch erstellten Motive auf ein neues Level gehoben wird.“

Der Buchungsprozess für DCO ist bei It Works derselbe wie für Kampagnen mit 2 oder 3 Motiven. Entweder gibt es klare und feste Kriterien pro Standort, man fügt einen Trigger hinzu oder man kombiniert beide Varianten. Lars Kirschke, Chief Product Officer von It Works, gibt ein Beispiel aus dem Getränkebereich: „Bestimmte Geschmacksrichtungen gibt es nur in ausgewählten Supermärkten, mit oder ohne Alkohol. Durch die Zuordnung bestimmter Frames werden die Motive räumlich und zeitlich zugeordnet und die Werbebotschaften zeitabhängig verändert. Mit Triggern wird auf Ereignisse wie Wetter, Spielstände oder Warenwirtschaftssysteme reagiert, um die Werbemittel anzupassen.“

Ebenfalls beliebt seien Hinweise wie „Nächster Laden 100 Meter rechts“. DCO wird wie im klassischen Digitalbereich über Adserver ausgespielt.