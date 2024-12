Für cool-designte Läden in Taiwan und den USA ist die Milk Tea trifft Eiscreme-Kette bereits bekannt. Die neuste Eröffnung Odd One Out Tea in Santa Monica ist ein besonderes Schmuckstück geworden.

Dazu wurde ein traditioneller Kiosk-Pavillon in der Fußgängerzone von Santa Monica zu einem farbenfrohen, offenen und digitalen Hotspot umgebaut. Nachdem Odd One Out Tea eine Ausschreibung der Stadt für die Anmietung eines der Kioskpavillons gewonnen hatte, beauftragte das Unternehmen die lokalen Architekten Wick Architecture & Design und Land Design Studio mit der Entwicklung eines Bubbletea-Eiscreme Ladens.

Mit dem ultimativen Ziel die DNA der Flagship-Stores in Taipeh mit der Kultur von Südkalifornien zu verbinden. So entstand das kaum zu übersehende Ombre-Orange Farbschema. Die Architekten öffneten die vorher geschlossen Seitenwände und integrierten eine verglaste Küche. Zum Einsatz kommen auch Digital Signage Menüboards und kleine hinterleuchtete Signage Cubes.

Paulaner Sunset trifft Südkalifornien

Süddeutsche Leser verbinden die Farbgebung auch mit Paulaner Spezi, das tatsächlich nun auch in Los Angeles unter der Marke Paulaner Sunset als Hip-Getränk verkauft wird.