Lateinamerika The LED übernimmt Invian

Der brasilianische LED-Anbieter The LED hat das Digital Signage-Technologie-Unternehmen Invian aus Peru übernommen. Die Fusion soll die Hardware- und Software-Expertise beider Unternehmen vereinen und vor allem in den Verticals DooH und Retail Media das Wachstum pushen. Richard Albanesi, Gründer und CEO von The LED, hebt hervor, dass der Zusammenschluss ein bedeutendes strategisches und operatives Wachstum auf dem lateinamerikanischen Markt für digitale Werbeflächen ermögliche.

Anzeige

Während The LED seit 14 Jahren Panels vor allem für DooH- und Retail-Applikationen herstellt, ist Invian ein Digital Signage-Software-Anbieter, der ebenfalls vor allem im Bereich DooH/OoH unterwegs ist. Nun soll eine umfassende Plattform geschaffen werden, die Kampagnenmanagement, Anzeigenautomatisierung, Überwachung und andere von Invian entwickelte Features zusammenbringt. Gerade für große DooH/OoH-Rollouts soll das Komplettpaket dienen, wobei die direkte Medienvermarktung den Partnern überlassen bleibt.

Kelson Schmitt, Gründer von Invian, wird als Invian-CEO des Unternehmens und neuer Partner von The LED an Bord bleiben, zusammen mit dem bisherigen Führungsteam.

Nach den Angaben von The LED schafft die Transaktion einen zusätzlichen Unternehmenswert von 100 Millionen Brasilianischen Reals, das sind rund 15 Millionen Euro, bis Ende 2026.