Los Angeles So geht DooH in Hollywood

Los Angeles ist bekannt für seine Filmkulissen, aber durch lokale Außenwerbung wehte schon immer ein Hauch von Hollywood – man denke nur an die Rock’n’Roll-Billboards, die bis in die 80er-Jahre den Sunset Strip schmückten. Aber auch die OoH-Landschaft in LA hat sich der Verbrauchererwartung nach überdimensionierten Erlebnissen angepasst.

So entstanden 2022 und 2021 drei der beeindruckendsten DooH-Flächen weltweit: das Moxy, das benachbarte Circa und der Sunset Spectacular.

Das Moxy erstreckt sich über einen fußballfeldgroßen Streifen an der Fassade des Moxy/AC Hotels, das direkt gegenüber dem LA Convention Center liegt. Auf der angrenzenden Seite des Gebäudekomplexes befindet sich The Circa. Bei diesem LED-Juwel handelt es sich um ein synchronisiertes Trio von Bildschirmen, die gemeinsam noch größer als der Schwesterscreen auf der anderen Seite sind.

Der Sunset Spectacular ist eine freistehende Skulptur mit integriertem DooH-Screen am Sunset Boulevard in West Hollywood. Der markante, futuristische Träger wurde von Tom Wiscombe entworfen. Der Architekt, der an Projekten wie der BMW-Welt in München beteiligt war, beschreibt es als „eine Verschmelzung von Architektur und Medien“. Sunset Spectacular ist das erste von acht DooH-Wahrzeichen, die die Stadt West Hollywood in Zusammenarbeit mit Architekten und Designern wie Wiscombe errichten will.

Auf den drei Screens laufen Kampagnen, die speziell auf Größe, Format und Blickwinkel der Locations zugeschnitten sind. Große Brands lieben solche maßgeschneiderten Sonderformate, denn sie bieten Möglichkeiten des Storytellings, die sich auf anderen Medien nicht umsetzen ließen.

Zu den Brands, die gerade auf Hollywoods ikonischen DooH-Screens werben, gehören zum Beispiel Range Rover Sports oder VW, die zur laufenden LA Auto Show die direkte Sichtachse zwischen dem Moxy und dem LA Convention Center nutzen. Sephora trimmte seine Holiday-Kampagne mit 3D-Optik auf den Moxy-Screen und Sony knüpft an eine ganze Serie spektakulärer DooH-Kampagnen aus den letzten beiden Jahren mit einem animierten Meisterwerk an, das den Screen in eine Stahlwand verwandelt, die Block für Block auseinanderbricht.

Das dreiteilige Circa auf der gegenüberliegenden Seite zieht die großen Tech-Unternehmen an: Hier laufen Kampagnen von Google für Chrome, Apple für Apple Pay und Meta für die Augmented-Reality-Brille von Ray-Ban – anknüpfend an Mark Zuckerbergs virale Präsentation des Gadgets Ende August.

Einige dieser Kampagnen, wie die Formel-1-Werbung der Whiskymarke Glenfiddich, laufen auch auf dem Sunset Spectacular. Die Struktur der freistehenden Screens, geprägt von Wiscombes spitzen Formen, unterscheidet sich stark von den riesigen, um Gebäude gewickelten LED-Wänden des Moxy und Circa. Statt an großes Theater erinnern sie eher an ein Raumschiff, das gerade auf der Erde landet.

Alle drei zeigen aber, wie Technologie, Kunst und Storytelling zusammenkommen und gemeinsam digitale Außenwerbung neu definieren.