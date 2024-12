M-Cube für Baglietto Immersives Museum in Container

Die renommierte italienische Werft Baglietto feiert dieses Jahr ihr 170-jähriges Bestehen. Der 1854 gegründete Yacht-Spezialist ist international dafür bekannt, im Schiffsbau innovativ zu sein und gleichzeitig die Tradition zu respektieren.

Um diesen Meilenstein zu feiern, hat Baglietto in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Leagas Delaney Italia ein Projekt mit dem Titel „The Tales from the Blue“ ins Leben gerufen. Diese Initiative soll eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft der Marke schlagen – mit einer neuen visuellen Identität, die dem 170-jährigen Jubiläum gewidmet ist, und einer Reihe von Projekten, welche die Geschichte der Marke hervorheben.

Zu den Schlüsselprojekten gehört ein mobiles immersives Museum, das in einem Industriecontainer untergebracht ist. Hier wird die 170-jährige Geschichte der Werft visuell und sensorisch erzählt. Die Besucher können unter anderem in eine Reihe historischer Inhalte aus den Archiven der Marke eintauchen.

LED-Wand und -Boden

Einen Schlüsselbeitrag zu dieser Immersion leistete der europaweit tätige Integrator M-Cube aus Italien. Das Unternehmen installierte 19,75 Quadratmeter 1,5 mm LED-Wände mit 1,5 Millimeter Pixelpitch. Hinzu kamen 21 Quadratmeter begehbarer LED-Boden, die vom Hersteller Videomobile geliefert wurden.

Zur Unterstützung der visuellen Installation implementierte M-Cube auch ein Audiosystem und lieferte das CMS zur Verwaltung der von Designer Francesco Briganti erstellten digitalen Inhalte.

Das Containerkonzept, das mit struktureller Unterstützung von EF realisiert wurde, stellt somit einen Dialog zwischen Tradition und Innovation dar: Der typisch industrielle Raum wurde so umgestaltet, dass die 170-jährige nautische Expertise von Baglietto in der Vergangenheit und in der Zukunft sichtbar wird.