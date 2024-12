Der DooH-Anbieter Cittadino, bisher vor allem präsent an Flughäfen, Tankstellen und im Lebensmitteleinzelhandel, steigt in ein neues Vertical ein: In einer strategischen Partnerschaft mit dem Unternehmen Display Netzwerk startet Cittadino die Vermarktung eines DooH-Netzwerks in Baumärkten. Die Flächen in den zum Start 105 Baumärkten sind seit dem 1. Dezember buchbar.

„Mit der Expansion in die DIY-Branche betreten wir ein Umfeld, welches auf der DooH-Landkarte noch nicht so prominent vertreten ist, wie beispielsweise der Lebensmitteleinzelhandel. In Baumärkten erreichen wir künftig Zielgruppen, die bereits eine hohe Kaufbereitschaft mitbringen und deren Interessen sehr gut zuzuordnen sind. Damit bieten wir unseren Kunden Zugang zu einem äußerst wertvollen Umfeld für Kampagnen, die sowohl endemische als auch non-endemische Kommunikationsziele bedienen können“, erklärt Sascha Pfau, Head of Sales von Cittadino.

Unter den aktuell 105 Standorten befinden sich Baumärkte verschiedener Marken, darunter Ketten wie Obi, Hagebau und Toom. Mit dem Netzwerk will Cittadino laut eigener Aussage „Millionen von Baumarkt-Kunden“ erreichen.

Die Screens befinden sich sowohl an den Kassen als auch in Passagebereichen. Die Zahl der Standorte soll im Jahr 2025 kontinuierlich ausgebaut werden.

Alle Standorte programmatisch buchbar

Mit Display Netzwerk kooperiert Cittadino bereits im Lebensmitteleinzelhandel; hier vermarktet das Unternehmen aktuell 230 Standorte bei Edeka und Rewe, die ebenfalls ausgebaut werden sollen.

Marcus Mikloweit, Geschäftsführer von Display Netzwerk, kommentiert: “Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Cittadino. Diese Zusammenarbeit eröffnet uns neue Möglichkeiten, unser DooH-Werbenetzwerk in Baumärkten sowie im LEH deutschlandweit noch effektiver zu vermarkten. Gemeinsam mit Cittadino können wir unsere Reichweite in einer besonders attraktiven Zielgruppe deutlich ausbauen und unseren Kunden zielgerichtete und innovative Werbelösungen anbieten. Unsere Kunden profitieren von der gebündelten Expertise beider Unternehmen, um ihre Markenbotschaften effektiv und aufmerksamkeitsstark zu präsentieren.“

Alle bestehenden 105 Standorte, die sich über ganz Deutschland verteilen, sind bereits vollständig in das programmatische Inventar von Cittadino integriert.