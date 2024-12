Im November 2024 startete Obi laut eigener Aussage die lokalste Kampagne Deutschlands in der Baumarktbranche. „Wir beobachten bei OBI sehr genau, wie sich die Bedürfnisse unserer Kund:innen im Laufe der Jahre verändern“, sagt Obi-Marketingchef Christian von Hegel. „Meine Annahme war, dass durch Digitalisierung und digitale Angebote die Relevanz der lokalen Nähe und Erreichbarkeit abnehmen würde. Doch genau das Gegenteil können wir in unseren Daten erkennen: Für die Menschen gewinnt diese zunehmend an Bedeutung.“ Das unterstreiche nicht nur die Relevanz unserer stationären Märkte im Obi-Ökosystem, sondern stelle auch die Frage, wie das Marketing künftig Media ausspielen und Inhalte produzieren will.

Eine Antwort darauf: Die Mitarbeitenden in den Regionen werden künftig als Corporate Testimonials ein Teil der Obi-Kommunikation. Hierfür hat die Baumarktkette intern zahlreiche Corporate Testimonials gewonnen, die als sogenannte „Local Heroes“ den Content in den Märkten produzieren. Dieser wird dann zentral bei der Agentur Zum goldenen Hirschen für sämtliche digitale Kanäle aufbereitet. „Das ist das Ziel der nächsten Monate: Kund:innen aus beispielsweise Tübingen sehen in der Kommunikation nicht nur für sie konkret relevante Angebote, sondern auch echte Mitarbeiter:innen aus ihrem Lieblingsmarkt“, betont Christian von Hegel.

Hyperlokaler Videocontent auch für DooH

Die Leadagentur Zum goldenen Hirschen und die auf digitale sowie lokal ausspielbare Angebotskommunikation spezialisierte Agentur Factor Eleven arbeiteten seit sechs Monaten an einer Lösung, die nun erstmals im Rahmen der Weihnachtskampagne eingesetzt wird. Hierfür nutzte man die One-Stop-Plattform von Factor Eleven als Basis. Damit ist es möglich, Werbung hyper-regional und somit marktindividuell auszuspielen. „Die Idee, etwa unsere digitalen Angebotsflyer mit Videocontent von lokalen Mitarbeiter:innen anzureichern, ist ein spannender nächster Schritt – auch für uns“, sagt Alexander Anhuth, Gründer und CEO von Factor Eleven.

Den Anfang machen 23 Obi-Mitarbeiter aus ganz Deutschland. Im Rahmen der Weihnachtskampagne bewerben die „Local Heroes“ zunächst das Weihnachtssortiment ihrer Märkte. Zum Winter werden zudem regionale Events wie etwa das Weihnachtssingen in vielen deutschen Stadien in die Kampagne integriert. Der Mediamix ist dabei breit angelegt – von DooH über CTV und digitale Leaflets bis hin zu Social Media.

Weihnachtsfilm von Obi

Zudem hat Obi im Rahmen seiner Weihnachtskampagne im Rahmen einer internationalen Marketingkampagne auch seinen Weihnachtswerbespot veröffentlicht. Er handelt von zwei zerstrittenen Brüdern, die über das Reparieren einer alten Bank wieder zueinander finden.