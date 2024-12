OoH JC Decaux gewinnt Fahrgastunterstände in Rom

JC Decaux gab bekannt, dass die Mehrheitsgesellschaft IGP Decaux den Zuschlag für den Vertrag über Fahrgastunterstände in Rom erhalten hat.

Der Zuschlag für den Werbevertrag wurde nach einer wettbewerbsbetonten Ausschreibung der römischen Verkehrsgesellschaft ATAC vergeben. Der Vertrag wurde über eine Laufzeit von elf Jahren geschlossen und beinhaltet die Modernisierung von 9.600 bestehenden Infrastrukturen – 1.400 Fahrgastunterstände und 8.200 Bushaltestellen – sowie die Installation und Wartung einer neuen Reihe von Fahrgastunterständen und Bushaltestellen der Serie „Eterna“ mit insgesamt mehr 1.900 Werbeflächen auf den Fahrgastunterständen; 747 davon werden eine DooH-Fläche sein.

In diesem Jahr hatte JC Decaux bereits den Vertrag für die U-Bahnen von Rom erhalten.

Anzeige

Die Eterna-Serie wurde eigens für den Rom-Auftrag entworfen. Zum enthält der Vertrag weitere spezielle Ausführungen der Eterna-Serie:

435 «Eterna»-Fahrgastunterstände, welche mit 501 digitalen Touchscreens für die Fahrgastinformation und einem System zur Unterstützung von sehbehinderten Fahrgästen ausgestattet sind;

405 elektronische «Eterna»-Bushaltestellen mit digitalem Touchscreen und einem für sehbehinderte Fahrgäste geeigneten Audiosystem;

14 «Eterna»-Busterminals mit einem Büro nebst Toiletten zur Nutzung durch die Mitarbeitenden von ATAC.

Die Installationsarbeiten starteten am 6. Dezember mit dem Ziel, einen Teil der neuen Stadtmöblierung bis zur Einweihung im Jubiläumsjahr 2025 fertig zu stellen. Dieser Vertrag ist Teil des Projekts «Piano Fermate» von „Roma Capitale“, der darauf abzielt, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern.

Finanzierung durch Subventionen und Werbung

Dieser Vertrag basiert auf einem Hybridmodell, bei dem die Investitionen durch öffentliche Subventionen wie auch durch Werbung finanziert werden.

Mit den neuen, exklusiv für ATAC vorgesehenen Touchscreens will IGP Decaux die Digitalisierung der Information im öffentlichen Nahverkehr erleichtern. Eine breite Palette an Informationen von allgemeinem Interesse wird in Italienisch und Englisch verfügbar sein, unter anderem kulturelle Sehenswürdigkeiten und lokale Veranstaltungen.

Im Einklang mit der Klimastrategie von JC Decaux, die bis 2050 Net Zero Carbon anstrebt, zielt der Vertrag für die Fahrgastunterstände darauf ab, einerseits die CO2-Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energien in der Produktionsphase zu reduzieren und andererseits den Stromverbrauch durch die Installation neuer, effizienter Produkte zu senken.