Die Gemeinde Eschenbach im Schweizer Kanton St. Gallen wollte an sieben stark frequentierten Orten in und um ihre Dörfer Digital Signage-Stelen aufstellen, um vor allem Touristen über lokale Veranstaltungen und Neuigkeiten zu informieren.

Hierfür wandte sich Eschenbach an die Full-Service-Marketingagentur Kundenmarketing und deren Digital Signage-Abteilung Spots On Screen als Partner. Es wurden mehrere Optionen vorgeschlagen, die sich in eine vom Kunden speziell entworfene Struktur aus Steinkörben mit Metallplatten einfügen sollte.

Um die Sichtbarkeit auch bei Tageslicht zu gewährleisten und auch den Wetterbedingungen in den Wintermonaten gerecht zu werden, entschied man sich als Hardware für eine Xtreme High Bright Outdoor Display mit 55 Zoll von Peerless-AV. Der Schweizer Distributor Mobilepro beschaffte die Displays und die eingesetzten Mediaplayer.

Für den Outdoor-Einsatz sind die Displays IP66- und IK10-zertifiziert, vollständig versiegelt und verfügen über einen Betriebstemperaturbereich von -35 bis +60 Grad Celsius.

Update mit der Cloud

Das Projekt begann 2023, im September 2024 waren alle Displays installiert. Die Installation eines Displays im Gehäuse dauerte etwa eine Stunde, einschließlich Konfiguration und Test. Die 55-Zoll-Xtreme-Displays sind im Querformat positioniert, um den visuellen Gesamteindruck zu verbessern.

Die Gemeindeverwaltung Eschenbach nutzt die Cloud-basierte Software von Kundenmarketing, um Inhalte von überall aus zu aktualisieren. Die drahtlose Internetverbindung wird über Mobilfunkrouter in der Region bereitgestellt.

Daniel Behrendt, Geschäftsführer von Kundenmarketing, erläutert: „Der Schlüssel zu effektiven Inhalten liegt darin, das Publikum zur richtigen Zeit und am richtigen Ort anzusprechen und zu binden, um einen bleibenden visuellen Eindruck zu hinterlassen. Das Publikum muss wissen, dass das, was es sich ansieht, relevant und aktuell ist, sonst lässt sein Interesse nach. Mit unserer Cloud-Software und unserer Erfahrung im Marketing können die Kunden die Führung bei der Verwaltung der digitalen Infoboards übernehmen und die effektive Anpassung und Bereitstellung dynamischer Inhalte, Animationen, geplanter und detaillierter Nachrichten und Echtzeit-Updates sicherstellen.“