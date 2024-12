Retail Marken investieren in eigene Content-Studios

Vertikal aufgestellte Einzelhändler wollen schnell und effektiv mit Verbrauchern in Kontakt treten, über Social Media, Online wie auch am Point of Sale. Einige innovative Marken setzen dabei auf eigene exklusive Inhalte. Unternehmen wie Starbucks und LVMH haben eigene Produktionsstudios gegründet, um qualitativ hochwertige Videoinhalte für ihre Produkte zu liefern. Wie der Business Insider berichtet entwickelt Ulta Beauty seit 2023 ein „gamifiziertes“ Loyalty-Programm, während die QSR-Kette Chick-fil-A eigene Videoserien und Podcasts für die eigenen App entwickelt.

Optimiert hat Amazon die eigene Content-Produktion, die Verbraucher über Prime-Abonnements auf die Plattform und an die Markt bindet. Natürlich werden Nutzungsdaten gesammelt und im Umfeld Werbung ausgespielt – kein Wunder das Amazon als der Retail Media König gilt. Mit mehr als 40 Mrd USD Retail Media (primär im Online Shop) Einnahmen dominiert Amazon den Markt vor Walmart. Gemeinsam erzielen die beiden Anbieter einen Retail Media Marktanteil von 78% weltweit.

Im neuen Jahr planen weitere Marken und Einzelhändler eigene Studios zu gründen. Gute Nachrichten für Digital Signage – denn teuer produzierter Content braucht Abspielplattformen auch im physischen Raum am Point of Sale.