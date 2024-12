Die Weihnachtsfeiertage sind fast da. Der Baum ist hoffentlich aufgestellt, die Plätzchen gebacken, und der Ugly Christmas Sweater hängt bereit. Zeit, sich mit einer guten Lektüre vor den prasselnden Kamin zu setzen … oder so ähnlich.

Wer für die Feiertage noch Lektüre sucht, dem legen wir unser invidis Jahrbuch ans Herz. Und wer keine gedruckte Version hat – diese werden exklusiv auf dem DSS Europe anderen wichtigen Events verteilt – der kann die „Bibel der Digital Signage-Industrie“ auch bequem auf dem Tablet lesen.

Laden Sie sich hierfür einfach das invidis Jahrbuch 2024 bequem in unserer Download-Sektion herunter.

Die Themen, die 2024 beschäftigten

Das große Thema im aktuellen Jahrbuch: die Zukunft von Digital Signage-Software. Wir beschäftigen uns mit den Software-Basics und werfen einen Blick auf Zukunftsthemen – allen voran KI, Cybersecurity und das Plattform-Konzept.

Auch mit anderen brandheißen Themen beschäftigt sich das Jahrbuch: Instore Retail Media ist zwar ein kleiner Teil des großen Retail-Media-Kuchens, aber ein besonders schmackhafter. Wir zeigen, wie man mit Digital Signage deutlich mehr als Krümel abbekommt.

Und natürlich darf dieses Jahr der Digital Signage Market Compass in seinen vielen Varianten nicht fehlen. Hier erfahren Sie, wer in Europa und in Nordamerika zu den führenden Digital Signage-Anbietern gehört.

Die Lektüre lohnt sich also. Und wer danach im Lesefluss ist, kann sich noch unseren Software-Guide herunterladen, der Antworten auf die 10 wichtigsten Fragen gibt, die es bei der Wahl einer Digital Signage-Software zu beachten gibt.

Und dann gibt es bald auch schon wieder das invidis Jahrbuch 2025. Dafür muss man auch nur rund sechs Monate statt zwölf bis zum nächsten Weihnachten warten.