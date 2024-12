Der Schweizer Außenwerber APG|SGA hat in der Stadt St. Gallen sein DooH-Angebot, sowohl auf der Strasse als auch im Bahnhof, ausgebaut. Es hängen nun 17 digitale E-Panels in der Stadt, das aktuellste wurde im vor kurzem in Betrieb genommen.

Während Goldbach Neo die Vermarktung von Werbeflächen auf öffentlichem Grund gewann, betont APG|SGA den hohen Anteil von Werbeflächen auf privatem Grund, die von APG|SGA vermarktet werden. Auch Buswartehallenvertrag mit den F200L Flächen und der Vertrag mit den Verkehrsbetriebe St. Gallen seien bei APG|SGA. Somit hat der Schweizer Außenwerber unter anderem 135 F200-Leuchtflächen sowie 300 weitere kommerzielle Flächen auf öffentlichem und privatem Grund im Portfolio.