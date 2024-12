Nach einem Ausschreibungsverfahren erhält Goldbach Neo erneut den Zuschlag für die fünfjährige Werbeplakatkonzession der Stadt Genf. Alle Werbeträger, die sich auf öffentlichem Grund der Stadt Genf befinden, werden exklusiv von Goldbach Neo vermarktet. Der neue Vertrag startet ab dem 1. Januar 2025.

Genf verfügt über 2.300 Werbeplakatflächen im Zentrum und am Stadtrand. Die verschiedenen klassischen Plakatformate wie F4, F12 und F200, die in der ganzen Stadt verteilt sind, bieten eine breite Auswahl an Lösungen für die Kunden.

Tom Gibbings, CEO von Goldbach Neo, erläutert: „Wir sind sehr erfreut darüber, unsere Zusammenarbeit mit der Stadt Genf fortsetzen zu können. Der weitere Betrieb und die Vermarktung der Plakatkonzession wird es uns ermöglichen, unser Angebot und die Werbewirksamkeit beizubehalten, um unseren Kunden vielfältige und umfassende Lösungen anzubieten.“

Laure Violet, Direktorin Romandie, von Goldbach Neo, ergänzt: „Ich freue mich, unsere strategische und bereichernde Zusammenarbeit mit der Stadt Genf fortzusetzen, und bin überzeugt, dass Goldbach Neo ihre kommerzielle Stärke in Genf voll entfalten kann.“