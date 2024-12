In der Schweiz setzt Subway nun auf digitale Orderkiosks: Der POS-Spezialist Ordermonkey stattet die Filialen mit Kiosk-Displays von Samsung aus – erst kürzlich so geschehen im neuen Subway Flagship Store, der im Oktober im Glattzentrum bei Zürich eröffnet wurde.

Der Subway-Store ist mit vier Samsung-Kiosken versehen, an denen die Kunden ihre Sandwichs bestellen können; ein weiteres Display zeigt den Status der Bestellungen. Zudem wurde über den Kiosken noch eine Samsung-LED-Wall installiert.

Laut Raphael Foucault, Head of Ordermonkey, werden noch weitere Subway-Filialen folgen, die mit den Samsung-Kiosken ausgestattet werden.

400 Installationen geplant

Der Subway-Rollout ist Teil einer langjährigen Partnerschaft zwischen Ordermonkey und Samsung Schweiz. Neben Subway haben die beiden Unternehmen unter anderem Filiaen von Burgermeister und Bad-Gastronomien von Péclard Pumpstation mit Self-Ordering-Terminals versorgt. Nach den Angaben von Raphael Foucault will Ordermonkey in den nächsten drei Jahren 400 Samsung-Kioske installieren.

André Brun, Head of Sales Display/DS bei Samsung Switzerland, erläutert: „Die Zukunft digitalisierter Abläufe wird verstärkt auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit setzen. Kiosksysteme und digitale Menüs spielen eine wichtige Rolle bei der Automatisierung und Entlastung des Personals, wodurch sich Filialen stärker auf Qualität und Zubereitung konzentrieren können.“ Zukünftig sollen die Systeme flexibler und intelligenter werden, um schneller auf Marktbedürfnisse reagieren zu können. „Gleichzeitig wird die Integration dieser Technologien immer einfacher, wartungsfreundlicher und anpassbar, was den gesamten Arbeitsprozess in den Filialen optimiert und die Kundenerfahrung verbessert“, ergänzt André Brun.